Chiavari – Ha provocato un incidente guidando completamente ubriaco un furgone per la consegna delle merci e poi, fuggendo, ha cercato di entrare in autostrada contromano.

Dovrà rispondere di omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza e guida pericolosa il 30enne protagonista la scorsa notte di una serie di violazioni del codice della Strada.

L’uomo, alla guida di un furgoncino, ha provocato un incidente a Carasco e invece di fermarsi è scappato verso l’autostrada e ha cercato di entrare utilizzando il varco al contrario.

Fortunatamente un addetto alla sorveglianza del casello ha notato la manovra ed ha fatto scattare la sbarra che chiude il varco impedendo il passaggio e l’uomo è rimasto bloccato desistendo dal proposito.

Sul posto è arrivata la polizia stradale che ha subito fermato il conducente e lo ha trovato positivo al test anti alcol con un valore molto alto.

E’ subito scattata la denuncia e il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.