Genova – Ritorneranno a partire da lunedì 1 febbraio i visitatori dei musei statali di Palazzo Reale e di Palazzo Spinola.

Il rientro in zona gialla della Liguria, infatti, ha reso possibile la riapertura dei musei e delle mostre, così i due musei statali di Genova, dopo oltre due mesi di chiusura forzata per le restrizioni adottate a contrasto della diffusione del Covid, ritorneranno ad accogliere i visitatori.

Il Museo di Palazzo Reale sarà aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (ultimo ingresso alle 13.00), Palazzo Spinola sarà invece visitabile da lunedì a venerdì, dalle 13.30 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.30), una ideale staffetta che coprirà la totalità dei giorni feriali in considerazione della chiusura obbligata nei week end.

La riapertura prevede norme di accesso atte a tutelare la salute dei visitatori e del personale di custodia.

L’accesso ai due musei sarà contingentato e subordinato alla rilevazione della temperatura corporea dei visitatori al fine di ridurre il contagio da Covid-19.

Personale autorizzato procederà alla rilevazione della temperatura corporea di tutti i visitatori con termoscanner e termometro digitale no contat: chi presenterà una temperatura uguale o superiore a 37.5 C e/o sintomi evidenti di contagio non potrà accedere agli spazi espositivi anche se munito di dispositivi di protezione individuale.

In particolare a Palazzo Reale ogni ora in Museo non potranno essere presenti più di 30 visitatori.

A Palazzo Spinola, nei due piani storici, saranno ammessi non oltre 20 visitatori ogni ora.

I visitatori saranno inoltre invitati, più volte, a disinfettarsi le mani con il gel messo a disposizione, a procedere verso la biglietteria rispettando il proprio turno e le distanze di sicurezza (per l’acquisto del biglietto o per la verifica del biglietto acquistato on-line, che si raccomanda caldamente), a non presentarsi con borse/zaini voluminosi o caschi per il non funzionamento del guardaroba, a non toccare e a rispettare il proprio turno e l’orario prenotato.

saranno apportate alcune modifiche ai percorsi espositivi, per garantire un senso unico con una entrata e una uscita distinte, e per evitare che la visita comprenda ambienti di piccole dimensioni.

In particolare nel Museo di Palazzo Reale non saranno accessibili al pubblico le seguenti sale: la Camera da Letto del Re, il Bagno del Re e della Regina, i Salottini Giallo e Azzurro, la Camera da Letto della Regina e le Terrazze monumentali.

La visita a Palazzo Spinola riguarderà esclusivamente i due piani nobili e le Cucine storiche, della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.

Si raccomanda il più possibile l’acquisto dei titoli di ingresso attraverso la prenotazione sulla piattaforma web realizzata ad hoc dal concessionario per i servizi di biglietteria con l’indicazione della fascia oraria di preferenza e l’acquisto del biglietto online.

Questi i link diretti, pubblicati sui siti dei due musei:

MUSEO DI PALAZZO REALE

Acquisto e prenotazione biglietti

https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=REALE-PLZ

GALLERIE NAZIONALI DI PALAZZO SPINOLA

Acquisto e prenotazione biglietti

https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=SPINOLA-SPI

L’acquisto del biglietto avverrà dunque online con stampa dello stesso a cura dell’utente o visualizzazione tramite smartphone, salvo poi il passaggio dalle biglietterie per la verifica del titolo d’ingresso al momento dell’arrivo.

Sarà possibile acquistare un biglietto anche in museo, ma a condizione che i numeri massimi di capienza oraria non siano stati già raggiunti.

Prezzi

MUSEO DI PALAZZO REALE

BIGLIETTI MUSEO

4€ Intero

2€ Ridotto giovani (cittadini UE tra i 18 e i 25 anni)

Gratuito: under 18 e aventi diritto

Presentando il biglietto intero delle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola si ha diritto ad accedere con un biglietto da 2€ al Museo di Palazzo Reale

Per parlare con la Biglietteria di Palazzo Reale (negli orari di apertura):

349 8433808 / realeticket@wticket.it

Per info sulle prenotazioni: customerservice@wingsoft.it / +39010592158

GALLERIE NAZIONALI DI PALAZZO SPINOLA

BIGLIETTI

4€ Intero

2€ Ridotto giovani (cittadini UE tra i 18 e i 25 anni)

Gratuito: under 18 e aventi diritto

Presentando il biglietto intero del Museo di Palazzo Reale si ha diritto ad accedere con un biglietto da 2€ alle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola.

Per parlare con Palazzo Spinola: 010.2705300

Per info sulle prenotazioni: customerservice@wingsoft.it / +39010592158

Nella dimora di Pellicceria, oltre alla ricchezza e sontuosità delle collezioni, sarà ancora possibile ammirare l’esposizione della cosiddetta “tavola degli sposi”: la sontuosa tavola imbandita legata al matrimonio di Albina Carlevaro con Gian Battista Figari celebrato nell’ottobre del 1887 a Genova nella Basilica di Santa Maria delle Vigne. L’incontro dello sposo con Albina era avvenuto, al rientro in Italia, a seguito dei contatti di lavoro del padre di lei con la Società “Figari & Marini” in Uruguay (per cui la figlia Albina era nata a Montevideo). Del tenore di vita della giovane coppia, appartenente alla società genovese alto borghese di fine Ottocento, è indicativa la sontuosità della tavola di cui, nella sala da pranzo di Palazzo Spinola, viene proposta l’apparecchiatura.

Si ricorda infine che è necessario indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza negli spazi espositivi, mantenere le distanze e igienizzarsi più volte le mani.