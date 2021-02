Pietra Ligure (Savona) – Erano seduti al tavolo di un ristorante di Pietra Ligure, intenti a festeggiare il compleanno quando sono stati sorpresi dai Carabinieri e sono stati multati.

E’ accaduto l’altro ieri sera, intorno a mezzanotte.

I militari, impegnati nei servizi disposti per il rispetto delle normative anti Covid-19, hanno controllato un ristorante.

Il locale all’esterno sembrava chiuso ma il vociare che si sentiva provenire dall’interno ha spinto gli uomini dell’Arma a un controllo.

I Carabinieri sono entrati e hanno sorpreso 7 persone, tutte residenti ad Albenga, sedute tranquillamente a tavola mentre stavano cenando e festeggiando un compleanno con tanto di tavola apparecchiata e palloncini.

Stupefatti, i militari hanno provveduto alla contestazione delle violazioni multando i presenti.

Ai clienti sono state contestate le violazioni per il mancato rispetto del coprifuoco, per l’assembramento, per il mancato uso delle mascherine e per il mancato rispetto delle distanze. Il proprietario, invece, è stato multato per il mancato rispetto dell’orario di chiusura, fissato alle 18.00, per aver consentito l’assembramento, per aver permesso un numero di persone seduto allo stesso tavolo superiore a 4 e per non aver indossato la mascherina.

Per il locale è scattata anche la proposta di chiusura alla Prefettura per un periodo che va da cinque a trenta giorni.