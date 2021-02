Genova – E’ arrivato a casa della conoscente e dopo aver fatto il pieno di alcol, le ha chiesto un rapporto sessuale ma al rifiuto della donna si è infuriato e l’ha aggredita, per questo un uomo di 43 anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

Tutto è accaduto questa notte nel quartiere del Lagaccio.

Il 43enne aveva contattato la donna poco prima del suo arrivo e, al telefono, si era proposto di portarle del tabacco.

Una volta arrivato in casa ha iniziato a bere e le ha chiesto un rapporto sessuale. Al rifiuto della donna si è infuriato aggredendola.

La donna allora è scappata dall’appartamento e ha iniziato a chiedere aiuto per strada, incontrando un cittadino che prontamente ha allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che, entrando nell’appartamento, hanno trovato l’uomo visibilmente ubriaco e lo hanno accompagnato negli uffici della Questura.

Per tutto l’intervento l’uomo ha minacciato, insultato e offeso gli agenti opponendosi con violenza agli operatori.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo è residente in Sicilia e si trova a Genova senza alcun giustificato motivo, per questo motivo è stato sanzionato e a suo carico è stato emesso un foglio di via obbligatorio.

Inoltre, per lui è scattata la dnncia per resistenza, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale.