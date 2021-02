Genova – Si era impossessata di una camicetta del valore di 100 euro, lasciata da una cliente nel carrello di un supermercato in via Oberdan la donna denunciata dagli agenti della Polizia di Stato per furto.

Tutto è accaduto venerdì scorso. La donna, una italiana di 59 anni, ha notato che la cliente che la precedeva aveva dimenticato una camicetta da 100 euro nel gancio del carrello mentre prendeva i sacchetti della spesa.

Una volta accertata dell’allontanamento della donna, la 59enne si è fatta dare un altro sacchetto dal cassiere e ha inserito la camicetta dentro lo stesso, per poi pagare la sua spesa.

Il tutto è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza che hanno permesso agli agenti del Commissariato di Nervi di risalire alla responsabile.

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti sono andati a casa della donna per riavere il maltolto.

La donna, con non poca reticenza ha dato quanto aveva preso indebitamente, rimarcando però che “con tutti gli ombrelli che le hanno rubato nella vita”, non c’era nulla di male nel suo gesto.

La donna è stata denunciata e la camicia sequestrata in attesa dell’autorizzazione alla restituzione.