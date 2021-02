Genova – Una vasta operazione di contrasto allo spaccio di droga è in corso dalle prime ore di questa mattina nel Centro storico del capoluogo.

Numerosi i fermi e le perquisizioni e i controlli di persone sospettate di far parte della fitta rete di spaccio di droga che opera nella parte antica della città.

Le persone fermate sono accusate a vario titolo, di produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in prevalenza crack ed eroina.

I particolari dell’operazione verranno resi noti nelle prossime ore

notizia in aggiornamento