Genova – Nevischio sulle alture e fiocchi bianchi a Voltri e in Val Polcevera e nevicate nell’entroterra. Il vento gelido del nord chiamato Burian irrompe sulla Liguria portando temperature molto rigide e gelate, specie nell’entroterra.

I fiocchi bianchi cadono in diverse zona dell’entroterra ma anche sin sulla costa come a Voltri.