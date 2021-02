Genova – Si sono messi al volante ubriachi, si sono scontrati e hanno iniziato a incolparsi vicendevolmente finendo per essere denunciati entrambi.

E’ accaduto ieri pomeriggio in via Emilia dove i poliziotti del commissariato San Fruttuoso, hanno denunciati due genovesi di 48 anni per guida in stato di ebbrezza.

La volante è intervenuta presso il garage di un supermercato in soccorso ad una giovane che era stata aggredita verbalmente dalla coppia per motivi di viabilità.

Sul posto la ragazza, visibilmente spaventata, ha riferito che, mentre entrava nel parcheggio con la sua vettura, si è trovata davanti, contromano, l’auto con i due 48enni i quali, per evitarla, hanno effettuato una retromarcia.

Durante la manovra, il veicolo ha urtato una cassetta antincendio mandando in frantumi il lunotto posteriore.

I due, scesi dall’auto in evidente stato d’ebbrezza, hanno cominciato a gridare accusando la giovane di essere la causa dell’incidente, pretendo che fornisse i suoi dati assicurativi per procedere alla richiesta danni nei suoi confronti.

Ad assistere alla scena un vigilante che ha richiesto l’intervento della Polizia.

Alla richiesta di chi fosse alla guida i due si sono più volte contraddetti, confermando comunque di aver guidato entrambi.

Dal successivo alcoltest è stato accertato un tasso alcolemico pari a 2.57 g/l per l’uomo e 2,36 g/l per la donna. Patente e auto ritirata ad entrambi.