Genova – Restano gravissime, all’ospedale Galliera, le condizioni del 75enne che avrebbe vegliato il corpo della moglie, deceduta per cause da chiarire, lasciandosi letteralmene morire.

L’episodio è stato scoperto ieri sera in vico delle Scuole Pie dove la coppia viveva senza particolari problemi. Lei 64 anni, impiegata in una mensa e lui 75 anni, in pensione e con gravi problemi di salute da tempo.

Li hanno trovati in casa i vigili del fuoco, allertati da un comune amico che non riusciva a mettersi in contatto con loro da qualche giorno.

La donna era deceduta da qualche giorno ed il marito, forse incapace di reagire e chiamare aiuto o forse convinto di volerla seguire nel suo destino, la vegliava ormai agonizzante.

I medici del 118 lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale e gli inquirenti hanno avviato le indagini per fare chiarezza su quanto avvenuto nell’appartamento del centro storico genovese.

Il medico legale non ha trovato segni di violenza sul corpo della donna e sembra che, ad ucciderla, sia stato un malore.

Risulta infatti che fosse a casa dal lavoro proprio a causa di problemi di salute.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso mentre il marito potrebbe riprendersi e raccontare quanto avvenuto.