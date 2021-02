Genova – Una giovane donna è stata investita da uno scooter questa mattina mentre stava passeggiando con il suo cane per le vie di Quezzi.

L’incidente è avvenuto in via Daneo.

Qui, per cause che sono in via di accertamento, la ragazza è stata travolta dallo scooter in transito finendo a terra.

Subito soccorsa dai sanitari del 118, la giovane è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Martino e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

L’attenzione ora è tutta sull’animale, un cocker, scappato via spaventato dal luogo dell’incidente.

In queste ore sui social decine di utenti stanno portando avanti un tam tam per ritrovare il cane e recuperarlo, in attesa che la sua padrona torni a casa.

Si tratta di un cocker beige con un guinzaglio rosso e con uno scalda collo come para orecchie.

L’animale è stato avvistato vin ia Caprenera ma non è stato possibile fermarlo.