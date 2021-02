Una puntata da dimenticare per Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno. Nell’edizione di oggi ha infatti ricevuto una terribile notizia in diretta Tv.

Un grave lutto ha colpito la conduttrice che ha saputo della morte di una persona molto cara mentre era in corso la trasmissione.

Antonella Clerici ha salutato in diretta, con un ultimo addio, l’amico scomparso proprio nelle ultime ore.

Un amico e collaboratore dello show cooking condotto in modo magistrale da Antonella che ha voluto rendere omaggio all’amico con un bel messaggio di cordoglio.

“Vorrei salutare un amico che ci ha lasciati” ha esordito Antonella Clerici in Tv e ha poi salutato la persona cara che ha lavorato accanto a lei per tanto tempo.