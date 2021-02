Genova – Sono stati riconosciuti dal poliziotti che li hanno fermati e denunciati i due responsabili dei una rapina a un supermercato avvenuta la settimana scorsa.

Si tratta di una coppia, 43 anni lui, 31 lei, conviventi e denunciati dagli agenti del commissariato San Fruttuoso per rapina impropria.

I due, entrambi pluripregiudicati, sono stati notati dagli agenti di pattuglia e sono stati riconosciuti come i responsabili di una rapina avvenuta lo scorso 12 febbraio in un supermercato di via Archimede.

In quell’occasione erano stati gli stessi agenti delle volanti a estrapolare le immagini del circuito di videosorveglianza che ritraevano i due mentre nascondevano merce rubata sotto i vestiti e, dopo essere stati scoperti, minacciavano di morte un dipendente, asserendo di avere nascosta sotto gli abiti, una pistola prima di scappare e far perdere le proprie tracce.

La coppia, vestita con gli stessi abiti indossati il giorno della rapina, è stata riconosciuta senza dubbio dagli operatori e accompagnata in Questura per l’identificazione e la successiva segnalazione all’Autorità Giudiziaria.