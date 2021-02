Sanremo (Imperia) – E’ negativo il tampone molecolare a cui si è sottoposto ieri Moreno Conficconi, in arte Moreno Il Biondo Degli Extraliscio, in gara al prossimo Festival di Sanremo in programma dal 2 al 6 marzo prossimi.

Mercoledì 17 febbraio, come da richiesta del Festival di Sanremo, Moreno il Biondo si è sottoposto a un tampone rapido antigienico prima di accedere alle prove all’interno del Teatro Ariston.

Il tampone rapido è risultato positivo e per questo, come da protocollo sanitario, l’artista è stato sottoposto a isolamento fiduciario e a tampone molecolare per tutti i componenti del gruppo.

Il risultato del tampone è arrivato oggi, venerdì 19 febbraio, determinando che si è trattato di un falso positivo.

Moreno Il biondo, star del liscio, insieme a Mirco Mariani, sperimentatore e polistrumentista e a Mauro Ferrara, “voce di Romagna mia nel mondo” compongono gli Extraliscio che porteranno in gara al 71esimo Festival di Sanremo il brano Bianca Luce Nera con Davide Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti.