Sanremo – Proseguiranno anche oggi le ricerche dell’anziano 80enne disperso da ieri in mare, al largo di Arma di Taggia.

Il pensionato, appassionato di pesca, è uscito in mare da solo, con la sua barca e non ha più fatto ritorno.

L’allarme è scattato quando l’imbarcazione è stata ritrovata sulla spiaggia di Bussana e all’interno è stato ritrovato il telefono cellulare dell’anziano, alcuni documenti ma nessuna traccia della persona.

Due motovedette della Guardia Costiera hanno iniziato subito le ricerche con l’aiuto dell’elicottero dei vigili del fuoco che ha pattugliato una vasta area di mare senza trovare alcuna traccia dell’uomo.

Oggi le ricerche riprendono ma con il passare delle ore si fanno sempre più esili le possibilità di trovarlo ancora in vita.