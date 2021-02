Genova – Hanno organizzato una vera e propria festa nel negozio chiuso del centro storirico genovese, in via Canneto il Lungo, violando le norme anti covid.

La polizia ha sanzionato 15 persone, cittadini del Bangladesh di età compresa tra 21 e 45 anni per inosservanza delle normative anticovid.

Durante il servizio di controllo del territorio nel centro storico l’attenzione degli operatori del VI Reparto Mobile è stata catturata da un vociare proveniente da un negozio di ortofrutta con la serranda parzialmente abbassata. All’interno dell’esercizio si poteva vedere un gruppo di persone che partecipavano ad una festa. I poliziotti del Commissariato Centro intervenuti in ausilio ai colleghi hanno identificato i 15 soggetti presenti, la maggior parte dei quali privi di mascherina o con i dispostivi indossati in maniera scorretta intenti a fare baldoria.

Il titolare del negozio, oltre alla sanzione, dovrà tenere chiuso il locale per 5 giorni.