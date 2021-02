Genova – Partirà da lunedì 1 marzo il pre-esercizio del controllo elettronico degli accessi Ztl a Boccadasse.

Il borgo marinaro è stato dotato di telecamere per la lettura delle targhe per il controllo degli accessi come quelle già posizionate nei varchi del Centro Storico, del Molo e del Porticciolo di Nervi.

La decisione di disporre il sistema di controllo è arrivata dal Comune di Genova, in accordo con il Municipio VIII Medio Levante.

Viste le caratteristiche di Boccadasse e il suo particolare assetto urbanistico-ambientale di notevole interesse, si è deciso di salvaguardare e rendere godibile a cittadini e turisti il borgo, senza il pericolo che ne deriva dalla massiccia presenza di veicoli.

L’attivazione della telecamera per il controllo degli accessi vedrà un periodo di pre esercizio della durata di almeno 30 giorni, come disposto dalla normativa.

Durante il pre esercizio, che partirà lunedì, sarà testata la funzionalità dei varchi e data la dovuta informazione ai cittadini.

Durante la fase di pre-esercizio la regolamentazione ZTL sarà pienamente in vigore; sarà quindi necessario per gli aventi diritto provvedere all’adeguamento dei permessi di accesso.

Per avere l’accesso all’area ZTL sarà necessario andare allo sportello di Genova Parcheggi, in Viale Brigate Partigiane 1, con orario dalle 8:30 alle 16:30.

Le informazioni dettagliate sulla disciplina di accesso sono reperibili sul sito web di Genova Parcheggi (www.genovaparcheggi.com).

In questo primo periodo le immagini acquisite dalle telecamere non saranno utilizzate ai fini della procedura di sanzionamento.

La fase sanzionatoria partirà non appena sarà terminato il pre-esercizio, con la verifica del corretto funzionamento degli apparati tecnologici. Tuttavia, anche nella fase di pre-esercizio, l’accesso irregolare alla ZTL potrà essere sanzionato dalla Polizia Locale.

Viste le peculiarità di Boccadasse, è stata introdotta la nuova categoria “BOC_01”, prevedendo un permesso giornaliero per accedere alla ZTL da parte di soggetti che necessitano di effettuare attività di manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni in piazza Bassano e di trasporto di materiali ingombranti riconducibili alle attività nautiche.

Matteo Campora assessore ai Trasporti, mobilità integrata e ambiente, dichiara: “Era da tanti anni che i residenti chiedevano di dare ordine a Boccadasse, evitando accessi di automobili non consentiti e posteggi selvaggi. Con questo intervento rispondiamo alla loro richiesta e contribuiremo a valorizzare ancora di più il borgo”.

“Si tratta di un’ulteriore misura a tutela del borgo storico di Boccadasse e della sua bellezza – dice l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Giorgio Viale – L’uso delle telecamere nel controllo dell’accesso veicolare consentirà anche alla Polizia Locale di utilizzare le pattuglie per gli altri compiti, quali ad esempio il contrasto al degrado”.