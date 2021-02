Genova – Migliorano le condizioni della bambina di appena un anno e mezzo ricoverata d’urgenza all’ospedale Gaslini per l’ingestione di una batteria da orologio “a pastiglia”.

La piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento per la rimozione della pila che le ha causato gravi lesioni all’esofago dopo l’ingestione.

Sono stati i genitori ad accorgersi che qualcosa non andava ed hanno subito portato la piccola in ospedale dopo alcuni episodi di vomito.

Probabilmente la bambina ha trovato la piccola batteria, del tipo “a bottone” e sempre più diffuse in piccoli elettrodomestici, orologi e strumenti elettronici, e l’ha inghiottita.

Quel tipo di pila, se ingerita, provoca lesioni terribili e può causare la morte se non si interviene rapidamente.

E’ bastata una radiografia per individuare il piccolo oggetto nel corpo della bambina e poter procedere alla rimozione con una sonda endoscopica ma i danni provocati sono gravi.

La piccola è ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

I medici del Gaslini e i pediatri in genere invitano alla massima prudenza se ci sono bambini in casa e il controllo rigoroso delle batterie “a bottone” che possono facilmente essere ingerite per errore.