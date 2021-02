Genova – Con il ritorno della Liguria in zona arancione da lunedì 1 marzo ritornano le aperture dei musei statali che riaccoglieranno i visitatori.

Le aperture di Palazzo Reale e della Galleria di Palazzo Spinola riprenderanno il prossimo martedì 2 marzo.

Il museo di Palazzo Reale, secondo le disposizioni, sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, con ultimo ingresso alle 13.

Palazzo Spinola, invece, sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 con ultimo ingresso alle 18.30.

Per visitare i musei è necessario prenotare e acquistare i biglietti sulla piattaforma web indicando la fascia oraria di preferenza.

Per Palazzo Reale

Acquisto e prenotazione biglietti

https://wticket1.wingsoft.it/ biglietteria/listaEventiPub. do?lang=it&codice=REALE-PLZ

Per parlare con la Biglietteria di Palazzo Reale (negli orari di apertura):

349 8433808 / realeticket@wticket.it

Per info sulle prenotazioni: customerservice@ wingsoft.it / +39010592158

Per Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Acquisto e prenotazione biglietti

https://wticket1.wingsoft.it/ biglietteria/listaEventiPub. do?lang=it&codice=SPINOLA-SPI

Per parlare con Palazzo Spinola: 010.2705300

Per info sulle prenotazioni: customerservice@ wingsoft.it / +39010592158

L’acquisto dei biglietti sarà on line con stampa a cura dell’utente o visualizzazione su smartphone, con passaggio alla biglietteria per verificare il titolo d’ingresso al momento dell’arrivo.

Per piccoli gruppi, è possibile prenotare gli ingressi e pagare il giorno della visita direttamente in biglietteria. Per prenotazioni è bene contattare direttamenteWingsoft: 010. 9950050 / info@wingsoft.it

Sarà possibile acquistare un biglietto anche al museo ma l’ingresso rimarrà vincolato ai limiti di capienza oraria.

Per tutto il tempo di permanenza negli spazi museali, è obbligatorio indossare la mascherina, mantenere le distanze di sicurezza e igienizzarsi le mani più volte.