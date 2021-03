Savona – Un grave incidente si è verificato questa sera sull’Aurelia ad Andora.

Per cause ancora in fase di accertamento, due moto si sono scontrate frontalmente all’altezza di Capo di Faro.

Nell’impatto due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della Locale che hanno effettuato i rilievi del caso.