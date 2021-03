La Spezia – Un gatto rimasto incastrato in un tubo interrato è stato salvato dai Vigili del Fuoco della Spezia.

Questa mattina, in località Strà, alcuni passanti hanno avvertito diversi miagolii provenire da un tombino a lato di via Costa Santa Lucia, all’incrocio con via Montalbano.

I passanti hanno quindi deciso di allertate i Vigili del Fuoco che in pochi minuti sono arrivati sul posto.

I pompieri hanno quindi ispezionato il condotto utilizzando una sonda con telecamera e hanno notato l’animale.

Il gatto si era infilato in una boccetta di scolo sotto la strada e aveva camminato all’interno del tubo per diversi metri, rimanendo poi incastrato.

Individuato il punto preciso in cui il gattino si trovava, i Vigili del Fuoco hanno praticato un foro nell’asfalto e hanno intercettato il condotto dove si trovava l’animale, riuscendo a liberarlo.