Genova – Non accennano a diminuire i disagi sull’autostrada A7 Genova – Milano.

Qui sono cinque i chilometri di coda segnatali nel tratto compreso tra Bolzaneto e il bivio con la A10 Genova – Ventimiglia, in direzione del capoluogo ligure.

Traffico un tilt per i cantieri aperti lungo le carreggiate e necessari per la messa in sicurezza del tratto autostradale.

Code non solo in A7.

Due chilometri di auto e mezzi incolonnati sono segnalati sulla A12 Genova – Livorno tra Genova est e il bivio con la A7, in direzione di Genova.