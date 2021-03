Genova – Una nuova giornata di passione per il traffico autostradale attorno al capoluogo ligure a causa, principalmente, dei cantieri aperti per i lavori di manutenzione.

Traffico sulla A12 Genova – Livorno, tra Nervi e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano e sulla A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto.

Ad acuire i disagi il cantiere che ha causato la chiusura della galleria Monte Galletto, proprio all’allacciamento tra A12 e A7 e che durerà ancora per alcune settimane.

Code segnalate anche sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Voltri – Gravellona Toce e sulla stessa A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova.

Ripercussioni segnalate anche nel traffico cittadino ed in particolare in Valpolcevera, lungo le direttrici “sostitutive” per bypassare il traffico autostradale e i cantieri.