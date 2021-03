Aggiornamento ore 11.30 – Ci sarebbe una vittima nel terribile incidente che si è verificato questa mattina poco prima delle 10.00 sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, poco dopo Arenzano.

Stando a quanto riportato dai sanitari del 118, l’auto avrebbe tamponato il tir finendovi quasi completamente sotto.

Al momento sarebbe una la vittima dell’impatto ma non è ancora stato chiarito quanti fossero gli occupanti dell’auto al momento dell’incidente.

Genova – Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto compreso tra Arenzano e il bivio con la A26, verso Genova.

Qui, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un camion e un’auto si sono scontrate.

Secondo le prime informazioni, i due mezzi sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento in corrispondenza di una coda già precedentemente segnalata.

Nell’impatto una persona sarebbe rimasta ferita.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi.

Al momento il tratto in questione è chiuso al transito.

Due i chilometri di coda che si sono formati.

Solo per le autovetture è stato istituito un percorso alternativo con uscita obbligatoria ad Arenzano, transito sull’Aurelia e rientro in autostrada a Pra’.

Notizia in aggiornamento