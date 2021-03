Frecce Tricolori: il 2 e il 3 ottobre ad Alassio-Laigueglia e Imperia. L’ Aereonautica Militare ha pubblicato il calendario delle esibizioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale che, dopo le richieste dei comuni di Alassio, Laigueglia e Imperia, tramite l’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure, ha sostanzialmente riconfermato le date dello scorso anno, quelle del 2 e 3 ottobre.

“Nei giorni scorsi lo stesso Aeroclub – spiegano dalle tre cittadine della riviera ligure di ponente – aveva scritto annunciando l’imminente conferma delle richieste. Contestualmente l’invito era anche a verificare presso le autorità competenti la fattibilità dell’evento sempre in considerazione dell’emergenza sanitaria tuttora in corso. Nei prossimi giorni, forti della conferma appena ufficializzata, sarà lo stesso Aeroclub a concertare una tavolo di confronto per valutare la situazione”.

“Insomma – proseguono – è vero poche immagini come quella della scia tricolore che si apre nel cielo riesce ad evocare sentimenti di orgoglio di patria, di appartenenza ad una nazione, e perché no, commozione. Proprio per questo dobbiamo essere certi di poterla organizzare in sicurezza e controllo a terra, quanto in cielo.”

“Nel frattempo – la conclusione – salutiamo con entusiasmo la notizia ringraziando l’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure e il Riviera Airport di Villanova per aver rinnovato il proprio appoggio e disponibilità alla realizzazione dell’evento”.