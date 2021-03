Genova – Code e rallentamenti, anche questa mattina, sul nodo autostradale attorno al capoluogo ligure a causa di cantieri in atto e per un incidente avvenuto sull’autostrada A12 Genova – Livorno, in direzione levante tra Genova Est e Nervi.

Quattro le vetture coinvolte, fortunatamente senza feriti gravi ma con la strada ingombra dei relitti delle auto e di frammenti vari.

Disagi anche per i cantieri nella galleria Monte Galletto all’allacciamento tra la A12 e la A7 Genova Milano e sulla A10 Genova – Ventimiglia per il cantiere in atto tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Voltri Gravellona Toce.