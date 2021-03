Genova – Restano gravi, all’ospedale Galliera, le condizioni del ragazzo di 21 anni coinvolto ieri sera nell’incidente stradale avvenuto in via Andrea Doria.

Il giovane era in sella al suo scooter quando si è scontrato per cause ancora da accertare con un’auto che svoltava verso il Lagaccio procedendo verso ponente.

Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi diverse ferite ed un trauma cranico.

Soccorso dal 118 è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto dell’incidente anche la polizia locale che ha avviato le indagini per la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità.