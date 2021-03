Genova – Iniziano oggi, come da programma, le vaccinazioni delle persone “fragili” sino a 69 anni e alle persone appartenenti alle categorie individuate come prioritarie a livello nazionale. I vaccini saranno somministrati dai medici di medicina generale.

Proseguono anche le vaccinazioni degli ultra80enni da parte del nostro sistema sanitario.

L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha intanto ribadito l’assoluta sicurezza del vaccino Astrazeneca autorizzando di fatto l’impiego del vaccino dopo il ritiro di un lotto a seguito di alcuni decessi “sospetti” che le analisi mediche hanno escluso essere in collegamento con il vaccino.

In Liguria, prima del ritiro del lotto, ben 5.500 persone sono state vaccinate proprio con quella partita di vaccino e non si sono regstrati decessi o reazioni gravi.