Genova – Hanno litigato per il bagno sporco e la rissa è finita a bastonate.

Protagonisti dell’accaduto due uomini di 47 e 27 anni, entrambi segnalati per lesioni aggravate.

Tutto è accaduto la scorsa note quando il centralino della Polizia ha ricevuto una richiesta di intervento per una lite violenta all’interno dell’appartamento.

Sul posto si trovavano già i militi del 118, intervenuti per soccorrere il più giovane che presenta segni sul collo ed escoriazioni sul costato.

Il 27enne ha dichiarato di essere stato aggredito dal coinquilino che lo ha colpito con un bastone.

In casa gli agenti hanno trovato il manico di scopa in legno, rotto in quattro parti, e il 47enne, ferito al labbro e a un orecchio che, a sua volta, accusava il ragazzo di averlo picchiato.

A scatenare la lite tra i due sarebbero state le condizioni igieniche del bagno, una lite andata in crescendo e sfociata in uno scontro fisico.

Per entrambi, dopo i soccorsi sanitari, è scattata la denuncia.