Undici decessi e 324 nuovi casi di contagio. E’ il bilancio dell’emergenza coronavirus in Liguria registrato nel bollettino ufficiale diffuso dalla Regione e che contiene tutti i dati sanitari delle ultime 24 ore.

Un quadro ancora preoccupante cui si unisce il comprensibile caos per la riprogrammazione delle vaccinazioni dopo lo stop di AstraZeneca a livello europeo.

Le autorità sanitarie europee hanno confermato che il vaccino funziona e non è pericoloso e da domani si tornerà a vaccinare come previsto e secondo le prenotazioni già prese mentre le nuove prenotazioni inizieranno da lunedì.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha promessi che chi ha “saltato” il turno non verrà messo in coda ma verrà riprogrammati l’appuntamento in aggiunta a quelli già previsti.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 65

– SAVONA (Asl 2): 78

– GENOVA Asl 3: 137

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 11

– LA SPEZIA (Asl 5): 31

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria del 18 marzo 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.000.749 3.850 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 150.143 3.190 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 83.874 324 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.334 77

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.114 LA SPEZIA 839 IMPERIA 894 GENOVA 3.136 Residenti fuori Regione/Estero 127 altro/in fase di verifica 224 TOTALE 6.334

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 631 64 -6 ASL1 113 12 -6 ASL2 119 13 4 San Martino 147 16 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 56 3 -2 Ospedale Gaslini 4 0 0 ASL3 globale 74 5 -2 ASL 3 Villa Scassi 74 5 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 48 8 1 ASL4 Sestri Levante 48 8 1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 70 7 -2 ASL5 Sarzana 70 7 -2 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 5.381 -149 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 73.760 236 Deceduti* 3.780 11

* Dettaglio deceduti:

data decesso sesso età luogo decesso 1 15/03/2021 M 83 ASL1 – Ospedale Sanremo 2 15/03/2021 M 94 ASL3 – Villa Scassi 3 16/03/2021 M 76 ASL2 – Ospedale San Paolo Savona 4 16/03/2021 M 79 ASL3 – Villa Scassi 5 16/03/2021 M 81 ASL2-Ospedale Albenga 6 16/03/2021 F 86 ASL2-Ospedale Albenga 7 17/03/2021 M 80 San Martino 8 17/03/2021 M 82 ASL2 – Ospedale San Paolo Savona 9 17/03/2021 M 63 ASL3 – Villa Scassi 10 17/03/2021 F 66 ASL3 – Villa Scassi 11 17/03/2021 F 78 ASL1-Ospedale Sanremo

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.299 ASL 2 1.194 ASL 3 2.034 ASL 4 468 ASL 5 663 Liguria 5.658

Dati vaccinazioni 18/03/2020

276.350 Consegnati (fonte governativa) dato ore 16 202.381 Somministrati 73% Percentuale vaccini somministrati su consegnati