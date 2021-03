Genova – Ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti al piano strada in tutta la città. Dal prossimo 23 marzo il servizio sarà attivo per tutti i genovesi che ne faranno richiesta.

Si potranno smaltire oggetti ingombranti semplicemente portandoli al piano strada quando arriverà il camioncino per il ritiro.

Il servizio verrà presentato domani, in Comune, a palazzo Tursi e non lascerà più scuse a quanti abbandonano i rifiuti ingombranti per strada o vicino ai bidoni della spazzatura.

Per loro scatteranno invece sanzioni pesanti e controlli sempre più serrati.