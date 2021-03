Genova – Hanno visto del fumo che usciva da un cassonetto della differenziata ed hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Momenti di apprensione, nel quartiere di Quezzi, in zona Pedegoli, per il principio di incendio di un contenitore della differenziata.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento rapidamente le fiamme evitando che potessero estendersi ad auto parcheggiate nelle vicinanze.

Spento il principio di incendio sono partite le prime indagini per risalire alle cause del rogo.

Molto probabile il gesto volontario di qualche vandalo o una sigaretta lanciata nel bidone.