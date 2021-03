La campagna di vaccinazione anti coronavirus è stata riprogrammata per far fronte al taglio di dosi di vaccino AstraZeneca annunciato nelle scorse ore. A darne notizia la Regione Liguria che precisa che il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha informato gli uffici regionali che invece delle 89.000 dosi del vaccino AstraZeneca previste per il mese di aprile, arriveranno solo 26.000 dosi, in pratica 63.000 dosi in meno di vaccini.

Nonostante il calo di dosi in arrivo, però, Regione Liguria prevede che l’Hub della Fiera possa partire con 2000 vaccini al giorno.

Regione Liguria ha vaccinato solo le categorie indicate dal piano nazionale, il 40% degli ultra ottantenni, utilizzando il 90% delle dosi dei vaccini freeze, questo significa che non è questione di cosa hanno fatto le regioni ma delle dosi di vaccini a disposizione delle stesse. In Liguria i cittadini già vaccinati ammontano a 9,21 %, mentre l’Italia è all’8,77% , la Liguria è al 4,74% dei cittadini liguri che hanno avuto anche la seconda dose, mentre la media italiana è al 4,05% dei vaccinati con la seconda dose.