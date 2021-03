Genova – Ha pedinato la ex, è salito a bordo dell’autobus su cui si trovava la donna e l’ha terrorizzata, come faceva da diversi mesi, per questo un 45enne genovese è stato arrestato dalla Polizia di Stato ieri sera.

I poliziotti sono intervenuti in Valbisagno dopo aver raccolto la richiesta di auto di una donna.

Era stata lei a chiedere l’intervento dopo che l’ex l’aveva pedinata ed era saluto sull’autobus dove la donna viaggia per tornare a casa.

La paura di rimanere da sola con lui è stata talmente grande che ha portato la donna a non scendere dal mezzo e camminare da sola al buio, motivo per cui la donna aveva già percorso lo stesso tragitto tre volte, da un capolinea all’altro.

I poliziotti hanno tranquillizzato la donna a fatica e hanno appreso la sua storia.

Nel 2018 i due avevano iniziato una relazione sentimentale durata un anno e caratterizzata da violenze, mai denunciate alla Polizia.

Le violenze sono state talmente traumatizzanti per la donna da spingerla a rivolgersi a un centro anti violenza.

L’uomo, già arrestato per maltrattamenti familiari ai danni della precedente compagna e destinatario di un avviso orale del Questore del dicembre scorso, dalla fine della loro storia non ha mai smesso di tormentarla, causandole un persistente stato di ansia e paura.

Nella serata di ieri gli agenti, capendo la gravità dei fatti e la pericolosità dell’uomo, lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori e lo hanno trasferito nel Carcere di Marassi dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.