Savona – Disparità di trattamento, nella immunizzazione del personale medico della ASL2 rispetto a quelli di Genova e Imperia. A denunciarla Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale di Albenga e assessore provincia di Savona.

“Nonostante le mie denunce e le mie proteste nulla è cambiato – scrive Ciangherotti – nel territorio dell’Asl2, per quello che riguarda la vaccinazione dei sanitari. Oggi arrivano da alcuni studi effettuati negli Stati Uniti dati allarmanti sulla copertura vaccinale del siero AstraZeneca che sarebbe del 76 per cento, contro il 90 e oltre degli altri vaccini. Come odontoiatri ci siamo resi disponibili a vaccinare la popolazione, siamo in prima linea nei nostri studi, avere un vaccino che garantisca il massimo di protezione mi sembrerebbe il minimo. Invece il direttore generale dell’Asl2 continua a fare vaccinare i sanitari con AstraZeneca. E questo nonostante i colleghi di Genova e Imperia, a buon diritto, stiano ricevendo il vaccino Pfizer. Mi chiedo perchè il direttore generale dell’Asl2 Marco Damonte Prioli continui il suo sonno su questo argomento che ritengo decisamente importante, non solo per i sanitari, ma anche per i cittadini che verranno vaccinati da noi”.