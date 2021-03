Genova – Pedaggi non consoni alle condizioni delle autostrade.

Per questo l’Antitrust ha sanzionato Autostrade per l’Italia S.p.A. con una multa da cinque milioni di Euro.

Per l’Autorità sarebbe stata applicata una pratica commerciale scorretta.

Una condizione che ha colpito soprattutto la Liguria con tutta la rete autostradale regionale, nelle parti gestite dal gruppo, tra le tratte in cui il comportamento scorretto è stato verificato.

I controlli dell’Antitrust sottolineano come Autostrade non abbia adeguato né ridotto il pedaggio “nei tratti critiche e persistenti condizioni di fruibilità del servizio con lunghe code e tempi di percorrenza elevati, causati dalle gravi carenze da parte della società nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture che hanno richiesto interventi straordinari per la messa in sicurezza”.

Per l’Autorità si tratterebbe di pratica commerciale scorretta sulle autostrade A16 Napoli – Canosa; A14 Bologna – Taranto, A26 Genova Voltri – Gravellona Toce e per le parti di sua competenza sulla A7 Genova – Milano, A10 Genova – Ventimiglia e A12 Genova – Livorno.