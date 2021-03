Genova – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio all’interno dello stabilimento Fincantieri a Sestri Ponente.

Qui, per cause che sono ancora in fase di verifica, un operaio di 40 anni è stato colpito alla testa da una sbarra di ferro.

Immediatamente soccorso, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.

Le sue condizioni sono giudicate gravi al momento.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori per la sicurezza del lavoro.