Genova – Controlli e numero chiuso per gli accessi di Pasqua a Boccadasse. L’annuncio potrebbe arrivare domani, al termine di una riunione in Comune per decidere le modalità con cui volontari della Protezione Civile e agenti della polizia locale presidieranno i varchi posti sulle vie di accesso al celebre borgo dei pescatori.

Ufficialmente non si vuole usare il termine “numero chiuso” ma trattandosi di una limitazione ai varchi – che verranno via via chiusi o aperti per far passare le persone, appare difficile chiamarlo in modo diverso. Non ci saranno “contapersone” ma il senso è quello di regolamentare gli accessi in modo da non dover vedere ancora le scene di assembramenti sulla spiaggia e tra i locali.

Scene che hanno fatto infuriare più volte il sindaco Marco Bucci che, però, questa volta non dovrebbe emanare una ordinanza per vietare le passeggiate sui lungomare e la permanenza sulle spiagge.

A Boccadasse arriveranno i controlli ai varchi mentre per il resto della città potrebbero scattare controlli molto stretti contro assembramenti e chi non indossa la mascherina obbligatoria.

