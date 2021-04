Arma di Taggia – Il corpo senza vita di una persona è stato recuperato al largo di Arma di Taggia da una motovedetta della Guardia Costiera.

A fare la macabra scoperta l’equipaggio di un peschereccio che ha individuato il corpo di una persona, sembra un uomo, dell’età apparente di circa 60 anni.

Subito sono accorse le forze dell’ordine e i poveri resti sono stati recuperati e consegnati alle autorità per i rilievi medico-legali.

Il corpo era in pessime condizioni e sarebbe rimasto in acqua per diverso tempo. Sembra escluso che possa essere uno dei corpi caduti in mare con il crollo del cimitero di Camogli ma potrebbe comunque essere stato trascinato da lontano dalle correnti.