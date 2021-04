Genova – La strage di alberi in corso nei giardini di Brignole, con l’abbattimento di ben 15 piante probabilmente secolari “scoperte” malate in pochi giorni, non è l’unico segno di degrado di uno spazio verde da tempo vittima di incuria.

Il confronto con le foto d’epoca, ai tempi della loro inaugurazione, lascia senza parole e fa scoprire ai più giovani un’epoca in cui, davvero, la cura per l’estetica e il decoro della città erano una priorità.

Tempi andati da tempo, non si vuole puntare il dito o escludere responsabilità che sono di diverse amministrazioni che si sono succedute al vertice di Palazzo Tursi ma piuttosto mostrare quale possa essere l’obiettivo di chi, oggi, ha la responsabilità della cura del verde pubblico.

