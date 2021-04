Genova – Ha picchiato la moglie, minacciandola di morte, prima di allontanarsi ma gli agenti intervenuti in soccorso della donna lo hanno aspettato davanti alla porta di casa.

E’ accaduto a San Fruttoso.

I poliziotti sono stati chiamati a intervenire in piazza Martinez per una lite in strada tra due persone. Qui, nei pressi della fermata dell’autobus, gli agenti hanno trovato una donna visibilmente spaventata che ha dichiarato di essere stata picchiata con un forte schiaffo dal marito.

L’uomo, prevedendo l’arrivo degli agenti, ha minacciato la moglie di morte e si è allontanato.

I poliziotti, dopo aver soccorso la vittima, hanno deciso di andare nella casa della coppia.

Dopo pochi minuti l’uomo è arrivato a casa a torso nudo e con un’escoriazione sanguinante alla mano.

Simulando stupore per la presenza della Polizia, ha dichiarato di aver avuto molto caldo e di non aver mai picchiato la moglie.

Per l’uomo, un 47enne, è scattata la denuncia per lesioni e minacce gravi.