Genova – Una donna di 33 anni è stata denunciata dagli agenti della Polizia di Stato di Genova per lesioni personali e inosservanza a un provvedimento di espulsione.

Gli agenti, di passaggio in via Buozzi, sono stati fermati da un cittadino che ha raccontato di una violenta lite in corso tra due donne alla fermata dell’autobus.

I poliziotti sono quindi intervenuti riuscendo a fatica a separare le due donne.

Hanno quindi cercato di ricostruire cosa è accaduto e hanno scoperto che la 33enne è scesa da un autobus e si è scagliata contro l’altra donna che stazionava alla fermata e che è stata accompagnata al pronto soccorso per le medicazioni del caso.

La 33enne, a cui era stato revocato il permesso di soggiorno per pericolosità sociale, era ancora sul territorio italiano nonostante il provvedimento di espulsione dello scorso novembre.