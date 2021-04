Londra – La conferma ufficiale è arrivata dal portavoce della casa reale d’Inghilterra: il principe Filippo è morto oggi all’età di 99 anni.

Il principe era stato ricoverato per “motivi precauzionali” in ospedale alcune settimane fa e il fatto che la Regina Elisabetta non fosse andata a trovarlo aveva fatto pensare ad un malessere leggero.

Il prossimo 10 giugno il principe consorte, marito della Regina Elisabetta, avrebbe compiuto 100 anni.

Per 70 anni, dopo il matrimonio con la Regina che aveva appena 21 anni, Filippo ha mantenuto un ruolo di secondo piano rispetto alla consorte poiché non in linea di successione rispetto alla Casa Reale.

La figura di Filippo d’Inghilterra, spesso controversa, era tornata di grande attualità con la serie tv The Crown che racconta in modo piuttosto forte la vita dei reali d’Inghilterra.