Genova – Funerali questa mattina per Francesca Tuscano, l’insegnante di 32 anni deceduta per una trombosi a pochi giorni dal vaccino AstraZeneca. La cerimonia si terrà alle ore 12, nella chiesa di San Marcellino, in via Bologna, nel quartiere di San Teodoro.

La famiglia e gli amici si uniranno nel dolore e per salutare l’ultima volta la giovane stroncata da una trombosi ed una emorragia cerebrale come confermato anche dagli esami medico legali ordinati dal Tribunale che indaga per omicidio colposo a carico di ignoti a seguito del decesso.

Un sospetto, quello di un collegamento tra il vaccino AstraZeneca e la morte della giovane che è al momento confermato “indirettamente” solo dalla raccomandazione delle agenzie internazionali del Farmaco ad usare il vaccino solo per over 60 anni ma che prima lo davano indicato e “preferibile” proprio per gli under 60.