Sette nuovi decessi e 306 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. E’ il bilancio registrato dall’ultimo bollettino ufficiale della Regione Liguria che fotografa l’emergenza sanitaria ancora in corso.

Tornano ad aumentare le vittime e i pazienti ricoverati in terapia intensiva e il numero dei nuovo contagi resta alto a fronte di 2.881 tamponi molecolari e 2.867 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 24

– SAVONA (Asl 2): 119

– GENOVA (Asl 3): 146

– Chiavari e Tigullio (Asl 4): 0

– LA SPEZIA (Asl 5): 17

Il bollettino ufficiale della Regione Liguria