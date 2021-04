Genova – Torna l’appuntamento del mercoledì con il Bicibus che accompagna i bambini in bicicletta sino alla scuola e torna con la campionessa italiana di ciclismo Eleonora Mele che sarà presente questa mattina, alle 7,55, in piazza Paolo da Novi alla Foce e accompagnerà la colorata carovana a due ruote sino alla scuola Nazario Sauro in corso Italia.

Eleonora Mele, confermata nella categoria C5 e vincitrice assoluta della Genoa Cup ha scelto di partecipare all’iniziativa in qualità di testimonial e supporto ad una serie di “bicibus” che ogni mercoledì coinvolgono i bambini di diverse scuole genovesi che scelgono di non usare l’auto per andare a scuola e vengono accompagnati dai genitori in bicicletta o con mezzi “a basso impatto ecologico”.

I bambini formano una carovana di bici e muovono dalle piazze degli appuntamenti sino alle scuole, scortati dagli organizzatori dell’associazione tRiciclo – Bimbi a basso impatto e da agenti della polizia locale in moto, a sorvegliare soprattutto gli incroci, sino a scuola.