Msc Crociere torna a salpare dal porto di Genova dal 1 maggio e aggiorna gli itinerari nel Mediterraneo e nel Nord Europa per la prossima estate in piena sicurezza.

Le navi che offrono questi itinerari opereranno sotto lo stesso protocollo di salute e sicurezza di MSC Crociere riconosciuto come uno dei più efficaci al mondo, che ha già consentito a più di 60.000 ospiti di godersi una vacanza in pieno relax e con la sensazione di una ritrovata normalità, sin dalla ripartenza avvenuta nell’agosto 2020 a bordo di MSC Grandiosa.

“Oggi – ha dichiarato Gianni Onorato, Chief Executive Officer di MSC Cruises – sappiamo quali sono le destinazioni e i porti europei che possiamo raggiungere quest’estate e abbiamo dunque potuto aggiornare e rinnovare gli itinerari della stagione estiva per consentire agli ospiti di prenotare in piena fiducia le vacanze sulle nostre splendide navi. In MSC Crociere non vediamo l’ora di dare il benvenuto sia ai nostri passeggeri più affezionati che ai nuovi ospiti che saliranno a bordo delle nostre navi quest’estate e siamo sicuri che potremmo offrire loro una vacanza memorabile, rilassante e, soprattutto, sicura. Inoltre, sono fiducioso che nelle prossime settimane saremo in grado di arricchire ulteriormente alcuni di questi itinerari, nonché aggiungere altre navi in base agli aggiornamenti sulle nuove destinazioni turistiche che, in particolare in Spagna e Francia, si renderanno disponibili a ricevere navi e visitatori.”

Tre navi nel Mediterraneo occidentale, con scalo in Italia e a Malta

MSC Grandiosa continuerà ad offrire il suo attuale itinerario di 7 notti con toccate nei porti italiani di Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta (Malta). I porti spagnoli di Valencia e Barcellona saranno aggiunti all’attuale itinerario non appena queste destinazioni confermeranno la loro disponibilità.

MSC Seaside tornerà a salpare il 1° maggio da Genova facendo scalo nei porti di Siracusa e Taranto (novità assolute in MSC Crociere), oltre a Civitavecchia e La Valletta a Malta. L’itinerario della nave sarà poi arricchito con scali nel porto francese di Marsiglia non appena sarà confermata la sua disponibilità.

Gli itinerari di MSC Grandiosa e MSC Seaside saranno disponibili fino alla fine di luglio 2021, quando arriverà in flotta MSC Seashore.

MSC Seashore alla fine di luglio entrerà a far parte della flotta MSC Crociere e diventerà la nuova ammiraglia della Compagnia. Dal 1° agosto al 31 ottobre offrirà crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.

Tre navi nel Mediterraneo orientale, con scali in Italia, Grecia, Croazia e Montenegro

MSC Crociere schiererà per la prossima stagione estiva tre navi in quest’area famosa per la forte vocazione turistica, con una serie di itinerari in partenza da Trieste, Venezia e Bari, e scali al Pireo (Atene) e in alcune delle più belle isole greche, Kotor (Montenegro), Dubrovnik e Spalato (Croazia).

MSC Orchestra partirà il 5 giugno offrendo agli ospiti l’imbarco nei porti italiani di Venezia il sabato e Bari la domenica, per poi fare scalo nelle isole greche di Corfù e Mykonos e Dubrovnik (Croazia).

MSC Splendida inizierà a navigare dal 12 giugno con imbarco a Trieste il sabato e a Bari il martedì, facendo scalo a Dubrovnik (Croazia), Corfù (Grecia) e Kotor (Montenegro).

A completare l’offerta nel Mediterraneo orientale è MSC Magnifica, che dal 20 giugno effettuerà l’imbarco nei porti italiani di Venezia la domenica, Bari il lunedì e Pireo per Atene il mercoledì, facendo poi scalo nell’isola greca di Mykonos e a Spalato (Croazia).

Europa del Nord – Crociere nazionali nel Regno Unito

Dal 20 maggio, l’ammiraglia della linea MSC Virtuosa effettuerà la sua stagione inaugurale nel Regno Unito offrendo mini-crociere da Southampton con scalo a Portland nel Dorset, nella cosiddetta “Jurassic coast”. Dal 12 giugno effettuerà crociere di 7 notti da Southampton con imbarco a Liverpool, Greenock per Glasgow e con scali a Portland e a Belfast. Si tratta di crociere destinate ai soli residenti britannici. Le crociere sono aperte a ospiti vaccinati e non vaccinati e a tutti gli ospiti saranno sottoposti al test prima dell’imbarco.

Germania, Europa del Nord

In Germania, considerando l’attuale incertezza sui tempi di riapertura dei porti locali, le navi MSC Crociere dovranno ritardare l’inizio della loro stagione estiva fuori dai porti del paese fino al 15 giugno.

Allo stesso tempo, MSC Crociere ha annunciato oggi di aver pianificato gli itinerari di MSC Seaview con base a Kiel (Germania), a partire dal 19 giugno, al posto di MSC Virtuosa.

Inoltre, sono stati pianificati gli itinerari di MSC Preziosa a partire dal 21 giugno da Amburgo (Germania) e di MSC Musica dal 20 giugno da Warnemunde (Germania), se sarà possibile accedere ai porti tedeschi.

Le tre navi sono destinate ad offrire crociere di 7 e più notti con itinerari verso i fiordi norvegesi o le capitali del Baltico, come da programma attuale.

Onorato ha aggiunto: “Siamo estremamente orgogliosi di poter offrire ai nostri ospiti e agli agenti di viaggio partner una scelta sempre più ampia per la prossima estate di crociere in Mediterraneo e nel Nord Europa. Nella nostra flotta saranno presenti alcune delle nostre navi più innovative. E per rendere ancora più facile e sicuro l’accesso, abbiamo aumentato tutti i porti d’imbarco per le nostre destinazioni. Dall’Italia MSC Crociere offrirà ai suoi ospiti fino a 10 diversi porti d’imbarco.

“Anche se queste navi rappresentano solo una parte della nostra flotta ha proseguito Onorato – tra esse sono inclusi anche i nostri due ultimi gioielli, MSC Virtuosa e MSC Seashore, che entreranno in servizio per la prima volta nel 2021. La loro presenza in questa fase di ritorno alla navigazione testimonia la nostra volontà di offrire agli ospiti la migliore offerta di crociera possibile. Per questa ragione abbiamo confermato il nostro programma per la costruzione di nuove navi per i prossimi anni e siamo in attesa di un graduale ritorno all’operatività dell’intera flotta nel corso della prossima stagione invernale.

“Gli ospiti che hanno un voucher per le nostre crociere – ha concluso Onorato – cancellate a causa della pandemia globale, hanno aspettato a lungo per conoscere date e destinazioni degli itinerari. Sono lieto di dire che ora possono guardare avanti con fiducia verso un’incredibile vacanza a bordo di una delle navi di MSC Crociere già quest’estate o nella prossima stagione invernale”.

MSC Crociere ha anche confermato la cancellazione dei suoi viaggi previsti nei Caraibi dai porti degli Stati Uniti fino al 30 giugno compreso.