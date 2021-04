La Spezia – Hanno trovato coccodrilli del Nilo imbalsamati, pelli di pitoni rarissimi e giraffe, coralli e gusci di tartaruga ma anche flaconi di sostanze ricavate da orchidee in via di estinzione e mobili realizzati con legnami protetti perché sempre meno presenti in Brasile. E’ il bilancio dell’operazione Demetra della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane di La Spezia che ha portato a sanzioni per 600mila euro e la denuncia di 6 persone.

Frutto dei controlli per la difesa e contro lo sfruttamento delle specie in via di estinzione o rare a seguito della Convenzione di Washington – Convention on International Trade of Endangered Species, identificata con l’acronimo “C.I.T.E.S.”

Gli uomini delle fiamme gialle e delle Dogane hanno operato numerosi sequestri di prodotti ottenuti da specie protette in via di estinzione .

La squadra CITES compie analisi mirate del rischio, monitora le merci, in arrivo e partenza, e mette sotto la lente d’ingrandimento tutti quei prodotti grezzi, semilavorati o finiti che possono includere, in parte o in toto, elementi derivati da animali o piante che sono riconosciuti a rischio di estinzione dalla convenzione di Washington: la mancanza di apposite licenze, che dovrebbero accompagnare questa tipologia di merce, fa scattare sequestri e denunce nei confronti degli importatori o degli esportatori.

I controlli, attuati sia sui traffici commerciali che su spedizioni di beni personali, in importazione e in esportazione, hanno portato al sequestro di:

– oltre 800 flaconi di fragranze ricavate dai fiori dell’orchidea dal nome scientifico “orchis morio” e dalle uova di storione siberiano dal nome scientifico “acipenser baerii”;

– arredi domestici vari realizzati con il prezioso e rarissimo legno Palissandro Brasiliano il nome scientifico “brazilian rosewood”, legno autoctono dalla foresta amazzonica in forte pericolo di estinzione;

– parti imbalsamate di un Coccodrillo del Nilo abilmente occultati all’interno di cartoni di beni personali;

– pelli di vari animali esotici come il Pitone Giraffa;

– un considerevole corallo dal peso di 13 kg;

– un guscio di tartaruga Caretta Caretta.

Le parti di animali e il corallo sequestrati verranno assegnati alla comunità scientifica per essere sottoposti a studi che possano, in qualche modo, in futuro, essere di aiuto alla preservazione delle specie in via di estinzione.