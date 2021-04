Cala molto lentamente il numero dei decessi per coronavirus in Liguria dove il bollettino ufficiale della Regione Liguria registra altre sette vittime.

In calo ma sempre lentamente anche il numero dei nuovi casi di contagio da covid 19. In 24 ore e con 4.313 tamponi molecolari e 2.815 tamponi antigenici rapidi su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone ne sono stati trovati ben 323

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 48

– SAVONA (Asl 2): 78

– GENOVA Asl 3: 158

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 5

– LA SPEZIA (Asl 5): 34

I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.125.395 4.313 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 222.654 2.815 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 95.609 323 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 7.109 151

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.522 LA SPEZIA 831 IMPERIA 1.177 GENOVA 3.295 Residenti fuori Regione/Estero 94 altro/in fase di verifica 190 TOTALE 7.109

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 678 83 -22 ASL1 124 12 -6 ASL2 133 15 -11 San Martino 115 25 5 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 75 7 -9 Ospedale Gaslini 5 1 0 ASL3 globale 103 8 5 ASL 3 Villa Scassi 99 8 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 4 0 4 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 37 4 -5 ASL4 Sestri Levante 37 4 -5 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 86 11 -1 ASL5 Sarzana 85 10 -1 ASL5 Spezia 1 1 0

Isolamento domiciliare 6.321 74 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 84.447 165 Deceduti* 4.053 7

* Dettaglio deceduti:

data decesso sesso età luogo decesso 1 14/04/2021 M 75 ASL5-Ospedale Sarzana 2 14/04/2021 M 74 ASL5-Ospedale Sarzana 3 14/04/2021 F 58 ASL5-Ospedale Sarzana 4 14/04/2021 M 83 ASL3-Villa Scassi 5 15/04/2021 M 73 ASL3-Villa Scassi 6 15/04/2021 F 91 ASL2-Ospedale di Albenga 7 15/04/2021 M 77 ASL1-Ospedale Imperia

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.381 ASL 2 1.334 ASL 3 2.471 ASL 4 393 ASL 5 713 Liguria 6.292

Dati vaccinazioni 16/04/2021 ore 16:00

523.160 Consegnati (fonte governativa) 451.756 Somministrati 86% Percentuale vaccini somministrati su consegnati