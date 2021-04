Genova – Inizieranno questo pomeriggio alle 16.30, in via Maritato 77, le operazioni di demolizione della cosiddetta “Diga”.

L’enorme gru che inizierà a demolire, pezzo per pezzo, la costruzione è già stata montata e rappresenta di per sé un record visto che si tratta del mezzo “più alto d’Italia”.

A partire dalle 16,30 il braccio meccanico della gru inizierà a strappare pezzi del palazzo e a portarli al livello della strada per il successivo smaltimento.

Le operazioni saranno precedute da una breve cerimonia alla presenza della autorità cittadine.