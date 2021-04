Genova – Pedibus e Bicibus proseguiranno la loro attività di sensibilizzazione all’uso della bicicletta e agli spostamenti a piedi e cercheranno di coinvolgere un numero sempre crescente di persone e bambini.

I volontari dell’associazione tRiciclo Bimbi a Basso impatto lanciano un appello a genitori, maestri e dirigenti scolastici dopo il grande successo di partecipazione del 26 marzo scorso, con oltre 300 le famiglie partecipanti.

L’associazione vuole proseguire l’esperienza visto che i genitori di almeno 5 scuole hanno continuato con il pedibus e/o il bicibus a cadenza settimanale sull’onda dell’entusiasmo manifestato dai bambini.

Alcuni Istituti Comprensivi (Ic Castelletto e IC Centro Storico ) hanno deciso di raccontare dalle pagine dei loro siti la giornata del 26 marzo e di supportare i bicibus per il futuro. Molti poi hanno manifestato l’interesse a proseguire con l’organizzazione del Pedibus / Bicibus “sperimentale” fino a fine anno con il desiderio di proseguire in modalità più strutturata dal prossimo anno scolastico.

Un supporto sarà possibile anche grazie alla cargo bike elettrica messa a disposizione da da una azienda del settore, che già scorta i bimbi dei Bicibus portandone gli zaini, insieme agli angeli custodi, anche campioni, come di recente Elena Mele, Marco Lanna, Enrico Nicolini e Gaia Ravaioli, e potrebbe essere affiancata anche ai pedibus.

L’Associazione, insieme alla Rete Genova Sostenibile, pensa che la pedonalità sia uno degli strumenti importanti per promuovere spostamenti casa scuola per i bambini che possono farlo.

Per questo è stata predisposta una bozza di mail tipo, personalizzabile, rivolta ai dirigenti scolastici perché i genitori possano comunicare nelle proprie scuole l’interesse e chiedere supporto per programmare Pedibus strutturati per il prossimo anno scolastico.

Si può richiedere il format di lettera tramite i social o scrivendo a triciclo.bbi@gmail.com